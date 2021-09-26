В Сирии ликвидировали экс-представителя ПКК по Армении фото
В ходе спецоперации турецкой национальной разведывательной организации в сирийском регионе Камышлы ликвидирован объявленный в розыск по линии Интерпола и занесенный в красную категорию в списке разыскиваемых преступников один из руководителей террористической организации ПКК Энгин Карааслан (кодовое имя Хайдар Варто), сообщает Anadolu.
Согласно информации, Карааслан в момент ликвидации находился в автомобиле, следовавшем по шоссе Камышлы - Хасеке в сирийском районе Эли-Феро.
Вступивший в ряды ПКК в 1980-х годах, Карааслан в 2000-х исполнял обязанности представителя террористической организации по Армении. На сегодняшний день это самый высокопоставленный террорист, когда-либо обезвреженный на территории Сирии.