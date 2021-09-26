Поклонников iPhone предупреждают: предлагаемая до 15 октября серия iPhone 13 неофициальная
Хотя официальные партнеры бренда Apple, действующие в Азербайджане, объявили, что серия iPhone 13 поступит в продажу с 15 октября, некоторые сети или индивидуальные предприниматели уже предлагают покупателям продукцию под видом официальной продажи.
Официальными сетями бренда Apple, действующими в Азербайджане, являются только Alma Store, Irshad, Baku Electronics, Kontakt Home, MyShop. При покупке данной продукции в официальных торговых сетях вы получаете гарантийное обслуживание, качественную диагностику и компоненты в оригинале.
Желающим приобрести вожделенный iPhone 13 придется подождать до 15 октября, чтобы приобрести официальную серию iPhone 13 производства Apple. Вышеупомянутые магазины предложат эту продукцию с 15 октября. Продукция серии iPhone 13, приобретенная до 15 октября, будет считаться неофициальной и лишена официального гарантийного обслуживания.