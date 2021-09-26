Кремль: Эрдоган и Путин обсудят и Южный Кавказ

Переговоры президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - состоятся в среду, 29 сентября, в Сочи. Лидеры обсудят торгово-экономическое партнерство, ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье, сообщает пресс-служба Кремля.

"29 сентября в Сочи пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

В Кремле пояснили, что на переговорах планируется обсудить "различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях". "Будет также проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье", - сообщает пресс-служба российского лидера.

Последняя очная встреча лидеров состоялась в марте 2020 года в Кремле, когда Эрдоган также посетил Россию с рабочим визитом. Из-за ситуации с пандемией последующие переговоры проводились по телефону или видео-конференц-связи - как в двустороннем, так и в многосторонних форматах.