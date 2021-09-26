В России рекордная смертность от коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 852 против 779 днем ранее. Это новый максимум, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Прежний максимум - 828 смертей за сутки - был зафиксирован 24 сентября. Всего умер 205 531 пациент.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 559, до 7 464 708. Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 17 368, до 6 635 485.