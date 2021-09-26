Премьер Грузии предупредил Саакашвили

Экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили арестуют, если он прилетит в страну, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

"Как только Саакашвили ступит на нашу землю, он будет арестован и направлен в тюрьму", - приводит его слова Интерфакс.

"Его надежда, что люди встанут на его защиту, является ложной", - добавил Гарибашвили, подчеркнув, что любые провокации будут пресечены в рамках закона.

Накануне грузинские СМИ сообщили, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили купил билет до Тбилиси на 2 октября, день выборов в местные органы власти.

