Осень окончательно вступила в свои права: завтра дожди
Завтра, 29 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, прогнозируется северо-восточный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем 19-21 градус тепла.
Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 60-70%.
В районах Азербайджана ожидаются переменные грозовые дожди, местами ливневые, возможен град. Утром местами туман, умеренный восточный ветер. Ночью 12-16, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью 4-8, днем 8-13 градусов тепла.
29-30 сентября на Абшеронском полуострове ожидается облачная и влажная погода, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.