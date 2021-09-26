Лечение Эльнура Ашрафоглу под контролем Фонда Гейдара Алиева

Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение заразившегося коронавирусом журналиста, заместителя генерального секретаря Федерации дзюдо Азербайджана Эльнура Ашрафоглу. Об этом haqqin.az сообщили в Фонде.

Ранее сообщалось, что Э.Ашрафоглу находится в коме в «Ени клиника», подключен к аппарату ЭКМО. Его мать, Зохра Гусейнова, обратилась к первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, попросив оказать помощь в связи с лечением сына.

В настоящее время Фонд оказывает поддержку в принятии всех необходимых мер в связи с лечением Э.Ашрафоглу.