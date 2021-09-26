Здания военных прокуратур открылись в Кельбаджаре и Губадлы фото
Делегация сотрудников Генеральной прокуратуры и Военной прокуратуры во главе с генпрокурором Кямраном Алиевым посетила Кельбаджарский и Губадлинский районы Азербайджана.
В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в рамках визита делегация приняла участие в церемонии открытия новых административных зданий военной прокуратуры Кельбаджарского и Губадлинского районов.
Генпрокурор встретился с сотрудниками военной прокуратуры, а также прокуратуры Кельбаджарского и Губадлинского районов, дал им поручения и рекомендации в связи с их деятельностью, после чего во дворах административных зданий были высажены деревья и проведены другие работы по благоустройству.