Действующая председатель ТюркПА Сахиба Гафарова напомнила, что председательство в организации перешло от парламента Турции к парламенту Азербайджана на проведённом в Баку в 2019-м году 9-м пленарном заседании. За прошедшее время принят ряд мер для эффективной организации и усиления работы ТюркПА. А сегодня казахская сторона перенимает миссию руководства Ассамблеей.

Находящаяся с визитом в Казахстане председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие в прошедшем 28-го сентября заседании Совета ТюркПА и выступила на нём с вступительной речью, сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса.

Рассказав о работе, проделанной в период председательства Азербайджана в ТюркПА с декабря 2019-го по сентябрь 2021-го года, Гафарова перешла к 44-дневной Отечественной войне прошлого года, которую Азербайджан вёл под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Лидер азербайджанского парламента высоко оценила деятельность ТюркПА во время Второй Карабахской Войны. Сотрудники Секретариата ТюркПА неоднократно посещали расположенные вдали от линии фронта города Гянджу, Барду и Тертер и иные населённые пункты Азербайджана, которые Армения обстреливала баллистическими ракетами и кассетными снарядами. Отражающие реальное положение вещей сведения и фотоматериалы были направлены в международные организации.

Представляя затем отчёт коллегам в ТюркПА, Сахиба Гафарова сказала им, что, хотя ряд намеченных на прошлый период мероприятий пришлось отсрочить из-за пандемии COVID-19, основная их часть – включая заседания комиссий – прошла в онлайн формате. Совместная борьба с последствиями пандемии обсуждалась на видеоконференции, посвящённой путям восстановления устойчивости экономик через региональное сотрудничество.

Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что в ближайшем будущем ТюркПА расширится с вступлением в неё новых полноправных членов.