Главный результат достигнутых в прошлом году лидерами России, Азербайджана и Армении договоренностей о полном прекращении военных действий в Карабах е - стабилизация ситуации в зоне конфликта, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Главный результат почти года, который прошел после 9 ноября 2020 года, заключается в том, что стабильность установлена, поддерживается, российский миротворческий контингент способствует тому, что каких-либо насильственных действий мы сейчас не наблюдаем. Мелкие инциденты, которые были на начальном этапе, быстро разрешались. Еще раз подчеркну: сейчас там ситуация стабильна, хотя, конечно, проблем немало", - отметил Лавров.

По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ согласовали в Нью-Йорке с Баку и Ереваном возобновление рабочих поездок в регион Нагорного Карабаха. "Буквально на днях три сопредседателя от России, США и Франции встречались в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Они, насколько я понимаю, согласовали возобновление своих поездок в регион для посещения Нагорного Карабаха и разговоров на месте с представителями Армении, Азербайджана, в том числе в Степанакерте (Ханкенди - ред.) запланированы встречи", - сообщил он.