Начинается суд над скандальным блогером Ата Абдуллаевым

Стала известна дата заседания суда по делу блогера Ата Абдуллаева, арестованного по обвинению в вымогательстве путем шантажа, сообщает корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, подготовительное заседание будет проведено в Бакинском суде по тяжким преступлениям и назначено на 8 октября. На процессе будет председательствовать судья Фикрет Гарибов. По уголовному делу пострадавшими от действий Абдуллаева проходят четыре человека.

Ата Абдуллаев был задержан в марте этого года сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана. Ему инкриминирована ст.182.2.2 (вымогательство путем шантажа) УК Азербайджана, решением Сабаильского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.