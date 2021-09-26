Арестованный экс-глава Имишли слег с пневмонией

В Бакинском суде по тяжким преступлениям отложен суд над бывшим главой ИВ Имишлинского района Вильямом Гаджиевым.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, у Вильяма Гаджиева была обнаружена пневмония, и в настоящее время он проходит лечение.

Суд принял решение отложить заседание до 8 октября.

Отметим, что следствие предъявило Гаджиеву обвинение в злоупотреблении служебным положением, хищениях и взяточничестве. Сабаильский районный суд приговорил его к четырем месяцам лишения свободы. Миллионы долларов и евро наличными (в упаковках) были обнаружены в доме арестованного сотрудниками СГБ Гаджиева, а скрытая камера в его кабинете зафиксировала дачу взяток.