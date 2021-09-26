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Накануне Азербайджан отметил День памяти погибших в 44-дневной второй карабахской войне. Международные эксперты и аналитики, авторитетные СМИ, несмотря на то, что с начала боевых действий прошел уже год, продолжают анализировать сложившуюся после победы Азербайджана ситуацию в регионе. Как сообщает haqqin,az, директор российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в своей статье в газете “Коммерсант” пишет, что война в корне изменила политический и военный баланс на Южном Кавказе. Напомним, к годовщине войны исследователи этого центра и приглашенные специалисты под редакцией Пухова в новой коллективной работе «Буря на Кавказе» подвели итоги войны, размышляя о ее уже видимых и потенциальных последствиях. С некоторыми эпизодами из этой книги читатели haqqin.az уже знакомы.

Пухов отмечает, что вторая карабахская война — поворотный пункт не только для участвовавших в ней Армении и Азербайджана. Она изменила политический и военный баланс сил на Южном Кавказе, способствовала дальнейшему возвышению Турции как региональной державы, обозначила действительные пределы влияния России в Закавказье и степень реальной заинтересованности США и стран Евросоюза в этой части постсоветского пространства. "Достижение Азербайджаном господства в воздухе с помощью беспилотников и барражирующих боеприпасов стало не только одним из главных факторов, решивших исход войны, но и шагом в развитии военного искусства в вооруженных конфликтах такого масштаба", - указывает автор статьи. По мнению Пухова, в стратегическом отношении война в Карабахе не была неожиданной для внимательных наблюдателей. С учетом того, как быстро и мощно возобновился армяно-азербайджанский конфликт после 26-летней заморозки, нынешнее положение в Карабахе нельзя считать устойчивым: "А раз так, нужно не только учить уроки недавней войны, но и следить за заданной ею динамикой". Российский эксперт считает, что прежде всего придется исходить из того, что итоги вооруженного конфликта, шокировав побежденных и нанеся им глубокую рану, не полностью удовлетворили и победителей: "Если возможностей для армянского реванша в обозримой перспективе не видится, то Азербайджан будет добиваться полного и окончательного восстановления контроля над всей территорией Нагорного Карабаха". Пухов утверждает, что в непростом положении оказалась и Россия. Некоторые международные аналитики поспешили назвать соглашение о прекращении огня и развертывании в Карабахе миротворческих сил России победой Москвы, войска которой теперь будут дислоцированы на международно признанных территориях всех трех государств Южного Кавказа.