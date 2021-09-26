Аналитик Руслан Пухов: «Россия признала реальность турецкого присутствия на Кавказе» наше поле зрения
Накануне Азербайджан отметил День памяти погибших в 44-дневной второй карабахской войне. Международные эксперты и аналитики, авторитетные СМИ, несмотря на то, что с начала боевых действий прошел уже год, продолжают анализировать сложившуюся после победы Азербайджана ситуацию в регионе.
Как сообщает haqqin,az, директор российского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в своей статье в газете “Коммерсант” пишет, что война в корне изменила политический и военный баланс на Южном Кавказе. Напомним, к годовщине войны исследователи этого центра и приглашенные специалисты под редакцией Пухова в новой коллективной работе «Буря на Кавказе» подвели итоги войны, размышляя о ее уже видимых и потенциальных последствиях. С некоторыми эпизодами из этой книги читатели haqqin.az уже знакомы.
Пухов отмечает, что вторая карабахская война — поворотный пункт не только для участвовавших в ней Армении и Азербайджана. Она изменила политический и военный баланс сил на Южном Кавказе, способствовала дальнейшему возвышению Турции как региональной державы, обозначила действительные пределы влияния России в Закавказье и степень реальной заинтересованности США и стран Евросоюза в этой части постсоветского пространства. "Достижение Азербайджаном господства в воздухе с помощью беспилотников и барражирующих боеприпасов стало не только одним из главных факторов, решивших исход войны, но и шагом в развитии военного искусства в вооруженных конфликтах такого масштаба", - указывает автор статьи.
По мнению Пухова, в стратегическом отношении война в Карабахе не была неожиданной для внимательных наблюдателей. С учетом того, как быстро и мощно возобновился армяно-азербайджанский конфликт после 26-летней заморозки, нынешнее положение в Карабахе нельзя считать устойчивым: "А раз так, нужно не только учить уроки недавней войны, но и следить за заданной ею динамикой".
Российский эксперт считает, что прежде всего придется исходить из того, что итоги вооруженного конфликта, шокировав побежденных и нанеся им глубокую рану, не полностью удовлетворили и победителей: "Если возможностей для армянского реванша в обозримой перспективе не видится, то Азербайджан будет добиваться полного и окончательного восстановления контроля над всей территорией Нагорного Карабаха".
Пухов утверждает, что в непростом положении оказалась и Россия. Некоторые международные аналитики поспешили назвать соглашение о прекращении огня и развертывании в Карабахе миротворческих сил России победой Москвы, войска которой теперь будут дислоцированы на международно признанных территориях всех трех государств Южного Кавказа.
"Такой взгляд не только поверхностен, но и, по существу, неверен. Оставляя в стороне ситуацию с российскими базами в Армении, Абхазии и Южной Осетии, надо отметить условность российского миротворческого присутствия в Карабахе. Пятилетний мандат российских миротворцев... допускает его продление, но такое продление, если оно произойдет, не будет легким, тем более автоматическим. Вместе со своей союзницей Анкарой Баку уже пытается оказывать давление на Москву в пользу полного возврата региона под азербайджанский контроль", - пишет Пухов.
Пока что, считает Пухов, российское руководство сравнительно успешно маневрирует на тактическом уровне. Москва, удержав равновесие между противниками во второй карабахской войне, сохранила Армению в статусе союзника, а Азербайджан в качестве партнера; признав реальность турецкого присутствия на Кавказе.