В Академии Государственного таможенного комитета состоялось мероприятие, посвященное 27 сентября - Дню памяти. Перед церемонией минутой молчания собравшиеся почтили память азербайджанских солдат и офицеров, отдавших свою жизнь за Родину, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-майор таможенной службы Игбал Бабаев подчеркнул, что азербайджанский народ, азербайджанцы всего мира чтят память своих сыновей, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

Игбал Бабаев добавил, что азербайджанский народ никогда не мирился с оккупацией. Под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша армия вернула оккупированные земли в течение 44 дней.

Отметив, что в Отечественной войне участвовали и 60 сотрудников Государственного таможенного комитета, заместитель председателя Госкомтаможни сообщил, что из них 9 человек получили ранения. Он заверил, что шехиды и гази никогда не будут забыты, всегда будут в центре внимания.

Начальник таможенной академии генерал-майор таможенной службы Гулу Новрузов отметил, что Отечественная война - наша славная история, а шехиды и ветераны - источник нашей гордости. В этой войне азербайджанский народ, проявив упорство и волю, единство и солидарность, нанес сокрушительный удар по врагу. Великая победа в Отечественной войне ярко продемонстрировала высокий национальный патриотический дух нашего народа, особенно молодого поколения, нерушимость единства главы государства и народа, любовь народа к Родине.

Гулу Новрузов сообщил, что в происходящей церемонии принимают участие вновь принятые в Таможенную академию студенты, добровольные таможенники. Герои Отечественной войны - пример патриотизма для нашей молодежи. Своими знаниями и навыками студенты будут активно включаться в процесс успешного развития Азербайджана, постараются оправдать доверие к ним государства.

Затем выступила мать шехида Ульви Гаджиева - Гамида Гурбанова. Она пожелала вновь поступившим в Таможенную академию студентам успехов в учебе и поручила всегда отстаивать интересы Родины и народа.

Выступивший отец шехида Таира Алиева - Махир Алиев отметил, что кровь наших шехидов не осталась неотмщенной. Была одержана историческая победа, и в этой победе каждый солдат с честью выполнил свой долг перед Родиной.

В конце мероприятия была представлена художественная композиция, посвященная памяти шехидов.