Макрон прибег к методам репрессий Леонида Брежнева
Девальвация западных ценностей и деградация либерального порядка стала проявляться в наиболее уродливых формах советских репрессий в духе а-ля Брежнев.
Как сообщают французские СМИ, молодого человека, бросившего яйцо в президента Франции Эммануэля Макрона в гастрономическом салоне в Лионе, направят на принудительное психиатрическое лечение. Именно так советские власти в период застоя расправлялись с неугодными критиками и молодыми радикалами, выступавшими против тоталитарного режима. После развенчания сталинизма ГУЛАГ был преобразован в большую психушку - десятки советских либералов направляли на принудительное психиатрическое лечение.
Но французские власти убеждены, что 19-летний студент бросил в президента Франции яйцо, поскольку был невменяемым, хотя молодой человек и выкрикивал лозунг "Да здравствует революция!". Видимо, в воображении Запада революции могут происходить лишь на Востоке. А на Западе граждане должны придерживаться существующего конституционного порядка.