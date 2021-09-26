В мероприятии наряду с руководством, профессорско-преподавательским составом UNEC приняли участие ректоры вузов и авторитетные ученые Турции, а также семьи шехидов и ветеранов Отечественной войны.

В День памяти состоялось открытие мемориально-памятного комплекса в честь выпускников и студентов-шехидов UNEC.

Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов рассказал о победе нашей армии в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Ректор отметил, что преклоняется перед солдатами и офицерами, погибшими за победу, которую мы одержали ценой их крови и жизни.

На мероприятии выступил ректор Кыргызско-Турецкого университета Манас Алпарслан Джейлан, который заявил, что испытывает чувство гордости за победу братского Азербайджана.

Затем слово было предоставлено членам семей шехидов Асада Асадли, Ахмедаги Новрузова, Юсифа Мирзоева, Теймура Меджидзаде, Хикмета Шихмамедова, Махира Мирзоева и Анара Гараева, а также ветеранам Отечественной войны Гамиду Искендерову и Ниджату Самедли.

Также состоялась презентация книги «Шехиды UNEC» о студентах и выпускниках вуза, погибших за территориальную целостность Азербайджана.