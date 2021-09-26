Первая азербайджанская команда, победившая в турнире ESL

В онлайн-турнире, где приняли участие 16 команд, свое мастерство проверили известные игроки из Европы и Азии. По итогам двухмесячного соревнования победителем турнира стала азербайджанская команда GMT Esports. Наши игроки во всех матчах продемонстрировали высокий профессионализм и, заняв 1-е место, заработали 3 тысячи долларов.

Следует отметить, что GMT Esports в высококонкурентной борьбе победила российскую команду «1218» и совместный шведско-украинский коллектив GODSENT.