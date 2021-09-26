Леонид Швец, автор haqqin.az 15:40

В молодежном жаргоне слово «хайповать» по смыслу означает сознательно привлекать к себе внимание, устраивать вокруг себя шумиху. И для политиков регулярный хайп абсолютно естественное состояние: завладевая общественным вниманием, они получают возможность завоевывать умы и души. Другое дело, что подчас шумиха устраивается ради шумихи, а политик не всегда в состоянии ответить на вопрос, ради чего шумел. Михаил Саакашвили заявил, что намерен приехать в Грузию 2 октября, в день выборов в органы местного самоуправления, и разместил в соцсетях фотографию авиабилета на рейс Киев – Тбилиси, что должно было бы засвидетельствовать серьезность намерений бывшего грузинского президента. «После того, как избирательные участки будут закрыты, мы все должны в городах и селах выйти на улицы, чтобы защитить нашу достигнутую победу, поэтому я не могу остаться в стороне от этого процесса. Вечером 2 октября я буду в Тбилиси».

Местные выборы в Грузии имеют большое значение не только сами по себе, но и в связи с обещанием, данным в апреле руководством правящей партии «Грузинская мечта», объявить досрочные парламентские выборы, если на выборах в местные органы власти партия получит меньше 43% голосов. Правда, летом глава партии Ираклий Кобахидзе забрал это обещание обратно, но оппозиция, в лице прежде всего Единого национального движения, основанного еще в 2001 году Михаилом Саакашвили, намерена использовать повод, чтобы оживить политическую конкуренцию, заметно остывшую в последнее время. А сам Саакашвили мастер и любитель подобного «оживляжа». Правда, особенных шансов переломить ситуацию в свою пользу у ЕНД нету. Перед выборами идет соревнование опросов общественного мнения, и они не внушают больших надежд оппозиции. Оппозиционный телеканал «Формула» в сентябре опубликовал данные опроса международной компании Edison Research. За «Грузинскую мечту» готовы были проголосовать проголосовать 33% опрошенных, за Единое национальное движение – 25%. Схожие результаты и в исследовании французской компании IPSOS по заказу оппозиционного канала «Мтавари архи»: «Грузинская мечта» - 35%, ЕНД - 30%. А вот провластный телеканал «Имеди», заказавший исследование международной исследовательской компании Gorbi, получил на конец августа другие данные: за «Грузинскую мечту» 47,2%, а за ЕНД 26,8%. Очевидно, что задачи у главных оппонентов разнятся: партия власти стремится показать, что злополучные 43% для нее не предел, а оппозиция указывает, что противникам не хватает около десяти процентов, и все, что будет выше, фальсификация. О том, чтобы превзойти «Мечту», в ЕНД, похоже, не мечтают, поэтому слова Саакашвили о грядущей победе имеют не очень большое отношение к действительности.