Министр обороны Турции обратился к Шойгу: Россия сбрасывает бомбы не на террористов
Министр обороны Турции Хулуси Акар не исключил обсуждения темы участившихся в последний период авиаударов по Идлибской зоне деэскалации с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает «Анадолу».
В беседе с журналистами Акар отметил, что российская сторона утверждает, что воздушные удары наносятся по «террористическим группам» в Сирии, однако факт в том, что среди жертв или спасающихся от этих авиаударов нет ни одного террориста.
«Я уже долгие годы пытаюсь довести свою позицию по Сирии. Турция выполняет все условия договоренностей с Россией. Мы действуем строго в соответствии с обязательствами. Ожидаем от противоположной стороны такого же отношения», - сказал Акар.
Турецкий министр подчеркнул, что действия российской авиации формируют новую волну миграции в регионе и приводят к радикализации населения. «Турция уже не в силах принять дополнительную волну беженцев. Это знают все стороны. Авиаудары приводят также к росту радикальных настроений. Представьте себе состояние людей, потерявших дома и земли. Об этом мы постоянно говорим. Очень важно обеспечить стабильность и продолжительность договоренностей о режиме прекращения огня. Не стоит забывать, что около миллиона сирийцев, уже вернулись на свои земли из подконтрольных Турции территорий, причем 400 тыс. из них находятся в Идлибе», - сказал министр.
Касаясь темы координации шагов Анкары и Москвы в регионе, Акар отметил, что имеет место «серьезный механизм», над которым работают как турецкая, так и российская стороны.
Глава оборонного ведомства Турции пояснил, что турецкие офицеры на местах встречаются в определенных районах с российскими генералами. Каждая из сторон делится информацией и опасениями. «Надеемся, что по итогам переговоров президентов Турции и РФ в Сочи действие договоренностей по Идлибу возобновится в полном объеме. Важно политическое урегулирование под эгидой ООН, подготовка новой конституции и проведение выборов, в ход которых не будут вмешиваться внешние силы», - подчеркнул он.