Министр обороны Турции обратился к Шойгу: Россия сбрасывает бомбы не на террористов

Министр обороны Турции Хулуси Акар не исключил обсуждения темы участившихся в последний период авиаударов по Идлибской зоне деэскалации с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает «Анадолу».

В беседе с журналистами Акар отметил, что российская сторона утверждает, что воздушные удары наносятся по «террористическим группам» в Сирии, однако факт в том, что среди жертв или спасающихся от этих авиаударов нет ни одного террориста.

«Я уже долгие годы пытаюсь довести свою позицию по Сирии. Турция выполняет все условия договоренностей с Россией. Мы действуем строго в соответствии с обязательствами. Ожидаем от противоположной стороны такого же отношения», - сказал Акар.