Сменился богатейший человек планеты

Американский предприниматель, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил список самых богатых людей планеты, следует из рейтинга журнала Forbes, который обновляется в режиме реального времени.

По оценкам Forbes, состояние Маска составляет более 203,4 млрд долларов. Таким образом, Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние достигло 200 млрд долларов. Капитализацию прежнего лидера Джеффа Безоса Forbes оценил в $197,7 млрд. На третьем месте находится генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, заработавший 174,9 млрд долларов.

В первой пятерке также располагаются один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с 131 млрд долларов и глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого превысило 126 млрд долларов, передает ТАСС.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, оценивает суммарную стоимость активов Маска более чем в 213 млрд долларов. В списке самых богатых людей мира, который составляет агентство, Маск также занимает первую строчку и опережает Безоса.