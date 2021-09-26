Министр обороны Турции: «Наши союзники фотографируются с главарями преступных организаций»

Министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью турецким журналистам раскритиковал действия США и России в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат. «Турция достигла договоренностей по этому вопросу и с Россией, и с США. К сожалению, наши оппоненты не сдержали слов по отводу террористов с севера Сирии. Мы каждый раз поднимаем этот вопрос и перед Москвой, и перед Вашингтоном», - сказал министр.

Хулуси Акар подчеркнул, что Турция не делает различий между террористическими организациями. «Это касается террористов РКК и сирийского ответвления этой кровавой организации - YPG. Вне всяких сомнений, YPG и РКК – стороны одной медали. Наши союзники вооружают террористов, фотографируются с главарями преступных организаций, что мы считаем крайне ошибочным шагом», - сказал министр.

Турция не допустит формирования каких-либо угроз у своих южных границ, предупредил Акар.