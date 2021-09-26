Назначенный движением "Талибан" новый ректор Кабульского университета Мухаммад Ашраф Гейрат объявил, что женщинам теперь запрещено преподавать или учиться в этом учреждении, пока не будет установлен "настоящий исламский порядок". Об этом сообщает пакистанский телеканал AJK.

"Я заявляю это как ректор Кабульского университета. До тех пор, пока реальная исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университеты или работать в них. Сначала ислам!" - цитирует телеканал ректора Гейрата.

Мухаммад Ашраф Гейрат возглавил крупнейший Кабульский университет 22 сентября, сменив на этом посту профессора Мохаммада Османа Бабури, который был снят с должности талибами.