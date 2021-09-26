Китай остался без электричества

В некоторых городах жителей просят не пользоваться в часы пикового спроса на электричество бойлерами и микроволновками. Торговые центры закрываются раньше положенного времени. В китайских СМИ распространяется видео с автомобилями, едущими по шоссе в Шэньяне без освещения. При этом еще в десяти провинциях Китая, в том числе в промышленных центрах, уже введены ограничения на потребление электричества.

В Китае усугубляется энергетический кризис, уже начались перебои в работе заводов. Электричества не хватает и городам - жители региона пишут в соцсетях, что их дома перестали отапливать, а на улицах не работают светофоры, пишет Русская служба BBC.

В местных СМИ появляются новости об отравлении людей, пытавшихся отапливать тесные комнаты с помощью газовых плит. Перебои с электричеством могут коснуться почти 100 млн человек - именно столько живет в совокупности в трех провинциях.

Эксперты считают причиной перебоев дефицит угля и новые квоты на эмиссии углекислого газа в Китае. Государственная электросетевая корпорация страны в понедельник пообещала в ближайшее время восстановить электроснабжение в городах.

Из-за перебоев на прошлой неделе приостановили работу многие заводы, в том числе поставляющие компоненты компаниям Tesla и Apple.

BBC напоминает, что проблемы с электричеством в Китае начались еще летом. В июле власти начали плановые отключения в Пекине и Сиане. Агентство Блумберг со ссылкой на китайскую электросетевую корпорацию тогда сообщало, что перебои возможны в 11 провинциях на востоке и в центре страны - потребление в этих провинциях выросло до рекордных значений. Тогда аналитики связывали это с жаркой летней погодой. Теперь, с приближением зимы, на севере страны начинает холодать. Министерство энергетики Китая распорядилось, чтобы поставщики угля и газа готовились к зимнему скачку потребления.