Ураган на Иран

На юг Ирана с 30 сентября по 4 октября обрушится мощный ураган. Об этом заявил глава Службы по защите и безопасности портов и морской организации Ирана Надер Пасанде. Он сообщил, что сильный шторм накроет прибрежные районы от населенных пунктов Макран и Чабахар до Ормузского пролива.

"Ожидаются волны высотой более семи метров. Это представляет серьезную угрозу для морских судов, оборудования и грузов в портах, и мы призываем все заинтересованные лица прислушаться к нашему предупреждению. Шторм продлится до 4 октября", - приводит его слова IRNA.