Иран узрел в камерах диверсии

Вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами в ходе визита в Москву заявил об отказе Тегерана устанавливать камеры Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объекте в городе Кередж, передает ИРНА.

Сообщается, что причиной отказа послужило совершение там попытки диверсии. При этом в Иране отвергают все претензии США. "Их настойчивые требования установить камеры в местах,пострадавших от террористических действий, представляют собой поддержку самой диверсии против Ирана. Мы никогда не согласимся с этим", - цитирует Эслами агентство ИРНА.