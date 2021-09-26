Украина могла бы стать Польшей… Но вот достать бы еще 200 миллиардов долларов инвестиций. Примерно так прозвучала риторика министра развития общин и территорий Украины Алекся Чернышова на форуме «Индустриальные парки 2025».

Но в правительстве Украины не должны забывать, что перед тем как достичь высокого уровня развития, Польше пришлось с успехом преодолеть болезненную «шоковую терапию» начала 90-х. Польше удалось сделать то, что оказалось не под силу реформаторскому правительству Гайдара… Хотя России впоследствии удалось справиться с «шоковой терапией» с помощью госкапитализма и реставрации старых порядков. Но Польша пошла своим путем, добившись построения полноценной рыночной экономики. Что же до Украины, то вряд ли экономику этой страны спасут и 200 миллиардов. Украина превратилась в большую озоновую дыру, в которой отмываются триллионы. А «шоковая терапия» превратилась в основной действующий механизм украинской экономики.

Впрочем, и сам Чернышов признает, что Украине понадобится еще 70 лет, чтобы достичь нынешнего уровня развития Польши.