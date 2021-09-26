Отдел международной информации и политики 16:48

Неугомонный экс-президент Трамп, не признающий своего поражения в президентских выборах, снова в центре скандала. Его сторонники обрушились на исполнительного директора Facebook Марка Цукерберга с криком «Посадите его в тюрьму!» во время субботнего митинга в штате Джорджия. Бывший президент спровоцировал гневное освистывание миллиардера своим ложным заявлением о пожертвованиях Цукерберга некоммерческой организации по обеспечению безопасности выборов, предполагая, что он, возможно, таким образом помог исказить ход выборов. Требования арестовать политических оппонентов были постоянной и характерной чертой митингов Трампа начиная с 2016 года, когда он науськивал своих сторонников на оппонента из стана демократов - Хиллари Клинтон.

Новое скандальное событие произошло после того, как конфиденциальные документы, полученные изданием The Wall Street Journal, показали, что Facebook уже давно уделяет особое внимание господину Трампу и его сыну Дональду-младшему. И возник вопрос: нарушает ли публикация частную жизнь экс-президента. В другой публикации утверждалось, что Цукерберг, занимающий пятое место в списке богатейших людей мира с оценкой капитала в 126 миллиардов долларов, якобы заключил секретную сделку с Трампом для избежания проверки его политической деятельности в обмен на более мягкое регулирование соцсетей. Но Цукерберг это отрицает. Митинг под громким лозунгом «Спасите Америку!» в городе Перри, что в штате Джорджия, в минувшие выходные был частью продолжающейся кампании Трампа по привлечению внимания своих сторонников к будущим выборам. Он, как и прежде, отрицает, что проиграл выборы Байдену. Большую часть выступления на митинге Трамп посвятил критике однопартийца - республиканского губернатора Джорждии Брайана Кемпа, который стал изгоем для многих в партии, отказавшись помочь Трампу отменить голосование штата по избранию Джо Байдена. В какой-то момент он даже насмешливо поддержал Стейси Абрамс, демократа, которая боролась на выборах против самого Кемпа в 2018 году и помогла вернуть Джорджию ее партии, проведя там массовую регистрацию избирателей. В другой момент выступления экс-президент, магнат недвижимости сосредоточился на пожертвовании Цукергберга и его жены Присциллы Чан в размере 350 миллионов долларов, чтобы помочь повысить явку избирателей на фоне зимнего всплеска случаев Covid-19 во время прошлогодних президентских выборов.