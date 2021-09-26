Трамп развернул кампанию с требованием ареста Цукерберга наш обзор
Неугомонный экс-президент Трамп, не признающий своего поражения в президентских выборах, снова в центре скандала.
Его сторонники обрушились на исполнительного директора Facebook Марка Цукерберга с криком «Посадите его в тюрьму!» во время субботнего митинга в штате Джорджия. Бывший президент спровоцировал гневное освистывание миллиардера своим ложным заявлением о пожертвованиях Цукерберга некоммерческой организации по обеспечению безопасности выборов, предполагая, что он, возможно, таким образом помог исказить ход выборов.
Требования арестовать политических оппонентов были постоянной и характерной чертой митингов Трампа начиная с 2016 года, когда он науськивал своих сторонников на оппонента из стана демократов - Хиллари Клинтон.
Новое скандальное событие произошло после того, как конфиденциальные документы, полученные изданием The Wall Street Journal, показали, что Facebook уже давно уделяет особое внимание господину Трампу и его сыну Дональду-младшему. И возник вопрос: нарушает ли публикация частную жизнь экс-президента.
В другой публикации утверждалось, что Цукерберг, занимающий пятое место в списке богатейших людей мира с оценкой капитала в 126 миллиардов долларов, якобы заключил секретную сделку с Трампом для избежания проверки его политической деятельности в обмен на более мягкое регулирование соцсетей. Но Цукерберг это отрицает.
Митинг под громким лозунгом «Спасите Америку!» в городе Перри, что в штате Джорджия, в минувшие выходные был частью продолжающейся кампании Трампа по привлечению внимания своих сторонников к будущим выборам. Он, как и прежде, отрицает, что проиграл выборы Байдену.
Большую часть выступления на митинге Трамп посвятил критике однопартийца - республиканского губернатора Джорждии Брайана Кемпа, который стал изгоем для многих в партии, отказавшись помочь Трампу отменить голосование штата по избранию Джо Байдена. В какой-то момент он даже насмешливо поддержал Стейси Абрамс, демократа, которая боролась на выборах против самого Кемпа в 2018 году и помогла вернуть Джорджию ее партии, проведя там массовую регистрацию избирателей.
В другой момент выступления экс-президент, магнат недвижимости сосредоточился на пожертвовании Цукергберга и его жены Присциллы Чан в размере 350 миллионов долларов, чтобы помочь повысить явку избирателей на фоне зимнего всплеска случаев Covid-19 во время прошлогодних президентских выборов.
Центр технологий и гражданской жизни (CTCL), некоммерческая организация в Вашингтоне, в свое время заявила, что эти деньги будут выплачены местным избирательным органам для обеспечения сквозного голосования, средств индивидуальной защиты, а также дополнительных выплат за работу в опасных условиях и обучения работников избирательных участков.
Но в отчете правого Фонда подотчетности правительства (FGA) CTCL обвиняется в искажении результатов выборов, и утверждается, что этот центр дал в четыре раза больше денег из фонда господина Цукерберга и госпожи Чен «синим» округам в Джорджии, чем «красным» округам. В нем утверждалось, что гранты для расширения процесса голосования по почте не считаются «связанными с Covid-19», несмотря на то, что многочисленные судьи постановили, что отправка бюллетеней по почте является подходящим способом защиты избирателей от вируса.
Демократы с гораздо большей вероятностью, чем республиканцы, проголосовали по почте в 2020 году, в то время как республиканцы с большей вероятностью проголосовали лично, отчасти потому, что Трамп потратил месяцы, пытаясь дискредитировать этот метод, заявляя, что он переполнен мошенничеством.
Представитель благотворительного фонда Цукерберга и его супруги заявил, что они не играли никакой роли в выборе получателей грантов и что пресловутые «красные» округа получили больше грантов, чем «синие» в общенациональном масштабе. Они сказали, что каждая юрисдикция, подавшая заявку на грант и отвечающая критериям, получила грант.