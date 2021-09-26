Вердикт британских ученых: коронавирус смертельно опасен для курильщиков

Данные новых научных исследований показывают, что курильщики больше подвержены инфицированию коронавирусом, чем некурящая часть человечества. Согласно результатам риск тяжелого течения болезни у курильщиков на 60-80% выше, чем у некурящих. К тому же высока вероятность летального исхода для курильщиков. Резульататы научных исследований британских специалистов опубликованы в The Guardian.

Доктор Эшли Клифт из Оксфордского университета и его коллеги использовали медицинские записи терапевтов, результаты тестов на Covid-19, данные о госпитализации и свидетельства о смерти, чтобы выявить связь между курением и критическим течением болезни от Covid-19. Данные взяты за период с января по август 2020 года у 421 тысяч 469 участников так называемого Британского биобанка.

Для исследования Э. Клифт и его команда использовали метод, называемый менделевской рандомизацией, который использует генетические варианты в качестве заместителей для определенного фактора.

«Это исследование укрепляет нашу уверенность в том, что курение табака не защищает от Covid-19, поскольку менделевский рандомизационный анализ менее подвержен искажениям, чем предыдущие наблюдательные исследования», - написали доктор Энтони Лаверти и профессор Кристофер Миллетт из Имперского колледжа Лондона в редакционной статье, опубликованной в журнале Thorax.