Минобороны Азербайджана опровергает. Остается дождаться заявления Следственного комитета

Ранее Минобороны Армении распространило информацию о ранении армянского военнослужащего Гарника Абрамяна на границе с Азербайджаном, обвиняя в инциденте азербайджанскую сторону.

Однако Минобороны Азербайджана опровергло распространенную информацию. За последние месяцы Минобороны Армении как минимум трижды обвиняло азербайджанскую сторону в нарушении режима прекращения огня и ранениях, гибели армянских военнослужащих. Каждый раз Минобороны Азербайджана опровергало сообщения, осуждая намеренные попытки армянской стороны переложить ответственность за хаос и беспорядки в армянских Вооруженных силах, а также неуставные отношения в войсковых подразделениях на эскалацию напряженности на границе с Азербайджаном.

Парадоксально, но каждый раз спустя несколько дней Следственный комитет Армении подтверждал правоту заявлений именно азербайджанской стороны. К примеру, так было в случае с огнестрельным ранением рядовых Гора Артаковича Саакяна, Леона Рафаэловича Арутюняна и Мурада Ашотовича Мурадяна. Спустя несколько дней СК Армении дезавуировал заявление оборонного ведомства.