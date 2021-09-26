Теперь к нам приехал генерал Анашкин
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворческими силами в Карабахе генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина.
Во встрече принимал участие и генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
Напомним, что буквально несколько недель назад Р.Мурадов представил Баку и Еревану нового командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе генерала Михаила Кособокова. Едва прибывший в Карабах М.Кособоков неожиданно получил новое назначение и отбыл из Азербайджана.
Г.Анашкину 52 года. С июля 2017 года он занимал пост заместителя командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.
С декабря 1999-го по август 2000 года Анашкин командовал парашютно-десантным батальоном в составе миротворческих сил в Боснии и Герцеговине. В составе сводных подразделений находился в командировках в Чечне в период первой и второй чеченских войн.
С июня 2007 года командовал 104-м гвардейским десантно-штурмовым полком (76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, Псков). В августе 2008 года батальонно-тактическая группа под командованием Анашкина участвовала в боях за Цхинвали. В том же году Анашкин был удостоен звания Героя Российской Федерации.