Теперь к нам приехал генерал Анашкин

Напомним, что буквально несколько недель назад Р.Мурадов представил Баку и Еревану нового командующего российским миротворческим контингентом в Карабах е генерала Михаила Кособокова. Едва прибывший в Карабах М.Кособоков неожиданно получил новое назначение и отбыл из Азербайджана.

Г.Анашкину 52 года. С июля 2017 года он занимал пост заместителя командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

С декабря 1999-го по август 2000 года Анашкин командовал парашютно-десантным батальоном в составе миротворческих сил в Боснии и Герцеговине. В составе сводных подразделений находился в командировках в Чечне в период первой и второй чеченских войн.

С июня 2007 года командовал 104-м гвардейским десантно-штурмовым полком (76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, Псков). В августе 2008 года батальонно-тактическая группа под командованием Анашкина участвовала в боях за Цхинвали. В том же году Анашкин был удостоен звания Героя Российской Федерации.