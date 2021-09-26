Ильхам Алиев назвал условие для встречи с Пашиняном в интервью телеканалу France-24.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности ко встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, если такая встреча будет организована сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"За все время своего пребывания на посту главы государства я не проводил телефонных переговоров ни с одним из лидеров Армении. Пожалуй, это не самый правильный способ. Если Минская группа ОБСЕ предложит такую встречу, то я на нее соглашусь. Мы не будем против", - сказал Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.

По его словам, Баку готов к возобновлению диалога между Азербайджаном и Арменией.

"Азербайджан публично заявлял об этом. Азербайджан не только готов возобновить диалог, но и работу над будущим мирным договором с Арменией. Война закончилась, конфликт урегулирован. Мы должны работать над обеспечением безопасности, стабильности и развития региона", - подчеркнул президент.

Алиев заявил, что никогда, даже во время войны или в период оккупации Арменией азербайджанских земель, не отказывался от контактов с руководителями Армении на высшем уровне.