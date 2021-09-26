Ильхам Алиев: "Если Минская группа предложит встречу с Пашиняном, то я соглашусь" новость дополняется 18:11
Ильхам Алиев назвал условие для встречи с Пашиняном в интервью телеканалу France-24.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности ко встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, если такая встреча будет организована сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
"За все время своего пребывания на посту главы государства я не проводил телефонных переговоров ни с одним из лидеров Армении. Пожалуй, это не самый правильный способ. Если Минская группа ОБСЕ предложит такую встречу, то я на нее соглашусь. Мы не будем против", - сказал Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.
По его словам, Баку готов к возобновлению диалога между Азербайджаном и Арменией.
"Азербайджан публично заявлял об этом. Азербайджан не только готов возобновить диалог, но и работу над будущим мирным договором с Арменией. Война закончилась, конфликт урегулирован. Мы должны работать над обеспечением безопасности, стабильности и развития региона", - подчеркнул президент.
Алиев заявил, что никогда, даже во время войны или в период оккупации Арменией азербайджанских земель, не отказывался от контактов с руководителями Армении на высшем уровне.
И.Алиев напомнил, что имел возможность встретиться с премьером Армении на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении по инициативе российского президента Владимира Путина в Москве в январе.
"Эта встреча была посвящена постконфликтному сотрудничеству. Мы не имели возможностей встретиться с премьер-министром Армении, в том числе из-за пандемии и других причин. Азербайджан никогда не отказывался от диалога на высшем уровне. Эти контакты позволяют прояснить вопросы. Наша позиция ясна: конфликт решен, нет нужды возвращаться назад, необходимо смотреть в будущее", - подчеркнул азербайджанский лидер.
Президент также считает хорошим показателем встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке. "Я надеюсь, что это только начало новых отношений, нормализации отношений между двумя странами. Наша позиция открытая, мы считаем, что конфликт завершен и можно перевернуть прошлое. Но не должно быть попыток реваншизма в Армении, мы должны говорить о будущем, о мире. Мы должны сделать наш регион более стабильным и безопасным", - добавил азербайджанский лидер.