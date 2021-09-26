Пашинян боится и закручивает гайки. Геворкяну помешали выехать во Францию

Буквально недавно ереванские власти без всяких объяснений и мотивов запретили выезд из страны лидеру оппозиции - экс-президенту Роберту Кочаряну. Лидер оппозиции должен был отбыть в Москву на встречи с лидерами правящей «Единой России». Но Кочаряна не выпустили, причем в судебном порядке.

Малочисленная либерастная гопота в Баку часто приводит в пример азербайджанским властям демократизм режима Пашиняна. Впрочем, либеральным духом новой прямой «площадной» демократии кичится и армянский истеблишмент. Хотя последняя волна репрессий, накрывшая армянскую оппозицию, свидетельствует об обратном – перед лицом внешнеполитических угроз и сложной внутриполитической ситуации Пашинян начал закручивать гайки.

И вот новое судебное решение, запретившее выезд из страны бывшему вице-премьеру Армену Геворкяну во Францию для участия и встреч на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Налицо открытое и беспрецедентное даже для постсоветского пространства преследование противников по политическим мотивам с помощью административных рычагов и заказного судейства.

"27 сентября в Страсбурге начала работу сессия ПАСЕ. ...Повестка довольно насыщенная... Будучи членом делегации и следуя поручению спикера о командировке, я готовился участвовать в работе ПАСЕ и обратился в суд и ССС с просьбой об отсутствии на это время", - сказал Геворкян армянским журналистам.

24 сентября суд ему отказал на основании того, что присутствие Геворкяна обязательно на заседании суда 28 сентября. Геворкян направил новое обращение в суд, отметив важность своего участия в заседаниях ПАСЕ. И это ходатайство было отклонено.

Геворкян утверждает, что его лишили возможности работать в различных комиссиях и группах.

Вот вам и безграничная майданная демократия Никола Пашиняна – идола сетевой азербайджанской либерастии…