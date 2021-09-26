В Украине призвали Венгрию «не раскручивать эмоции»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Венгрию «не раскручивать эмоции» в связи с новым соглашением Будапешта с Москвой по поставкам газа, передает украинское агентство УНИАН.

«Я призываю венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции. Они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально», — заявил украинский министр, по словам которого, Венгрия могла заключить «не менее экономически выгодный контракт», предполагающий транзит газа через Украину, однако предпочла другой вариант по «требованию Российской Федерации».

«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года в обход Украины, через Австрию и Сербию. Документ вступит в силу 1 октября.