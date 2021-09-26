США объявили «Талибан» террористической организацией

"Талибан" не разорвал своих связей с "Аль-Каидой", - говорится в заявлении Пентагона.

"Мы должны помнить, что "Талибан" был и остается террористической организацией, и они не разорвали своих связей с "Аль-Каидой", - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в ходе слушаний в сенатском комитете по обороне.

По его словам, восстановление террористами возможностей организовывать атаки с территории Афганистана является реальностью.