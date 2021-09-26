Уровень самообеспечения Азербайджана пшеницей не поднимается выше 57%

В этом году объем производства пшеницы в Азербайджане составил 1 млн. 885,4 тыс. тонн, на 3,6% больше, чем за 2020 год, сообщает Туран со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана. В 2019-2020 годах уровень самообеспечения Азербайджана пшеницей не поднялся выше 57%.

В 2019 году объем производства пшеницы в Азербайджане превышал 2,1 млн. тонн. Тем не менее, уровень самообеспечения страны пшеницей колебался в пределах 57%. В предыдущем 2018 году при объеме производства 1 млн. 991 тыс. тонн зависимость от импорта составляла всего 35%, сообщает Госкомстат.

В 2020 году импорт пшеницы (1 млн. 365,1 тыс. тонн) снизился на 13,9%. За год на производство пищевых продуктов использовано 2 млн. 534 тыс. тон пшеницы, на 3% больше, чем в предыдущем году. Объем потребления пшеницы в животноводческих, в том числе птицеводческих хозяйствах за год превысил 0,5 млн. тонн (-8,2%), приводится в Продовольственном балансе за 2020 год.

Внушительными являются объемы потерь хлеба. Потери пшеницы за 2020 год (184,2 тыс. тонн) на 50 тыс. тонн превышает объем, используемый в качестве семян.