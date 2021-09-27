Эрдоган хочет построить новый справедливый мир

Глава турецкого государства поблагодарил Байдена за организацию саммита и приглашение к участию в обсуждениях.

Как сообщает «Анадолу» об этом говорится в видеопослании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам Глобального саммита по борьбе с COVID-19, организованного в режиме онлайн под председательством президента США Джо Байдена.

Турция готова принять активное участие в формировании нового, более сильного миропорядка, который сформируется после пандемии коронавируса.

«Цель всего человечества - в свете уроков пандемии, сформировать многополярную глобальную систему, готовую к эффективной борьбе с вызовами в сфере здравоохранения. Новая пандемия – это не прогноз, а дело времени. Поэтому очень важно устранить недочеты. Речь не о выборе, а о наличии политической воли и ответственности»,- уверен турецкий лидер.

По его словам, доступ всех слоев населения к вакцине, диагностике, лечению и гигиене – составляющая основополагающего права на здоровье, а также нравственное обязательство.

Кроме того, Эрдоган сообщил о готовности Анкары не только поставлять необходимые предметы медицинского назначения другим странам, но и внести посильный вклад в усилия по достижению целей в пределах возможностей Турции.

Принимая во внимание обязательства, взятые на «Глобальном саммите по COVID-19» в последующий период, Турция продолжит оказывать помощь странам с низким и средним уровнем дохода, добавил Эрдоган.