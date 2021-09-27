Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 19:47

Радостные ожидания, что на фоне растущей массовой вакцинации мировая экономика начнет быстрыми темпами оттаивать после сворачивания на время пандемии, кажется, не оправдываются. Виной тому совпадение обстоятельств, которое впору назвать идеальным штормом. Цены на фьючерсные газовые контракты перевалили за тысячу долларов за кубометр, а стоимость барреля нефти марки Brent вышла на трехгодовой максимум в 80 долларов за баррель. В резкий рост пошла цена на уголь, как в Европе, так и в Китае. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в последнем квартале года она превысит 190 долларов за тонну.

Одна из главных причин скачка цен на энергоносители – борьба на газовом рынке между Европой и Китаем. Первая выходит в холодный сезон с неполными хранилищами газа, что может обернуться большими проблемами, если зима окажется холоднее обычного. Второй пытается решить одновременно две противоречащие одна другой задачи: нарастить производство продукции массового потребления и снизить энергетические затраты и выбросы углекислого газа, для чего увеличивает закупки газа, перебивая завышенной ценой европейских покупателей. Дальше запускается логическая цепочка: скачок на газовые цены вынуждает потребителей разворачиваться в сторону других энергоносителей, которые бы помогли пройти зиму, и вслед за газом растет цена на нефть и на уголь. Подорожание энергоносителей ведет к росту инфляции и снижению предпринимательской активности. Экономика переходит в режим пережидания неблагоприятных обстоятельств, не доходя до режима роста. Повышение тарифов за коммунальные услуги из-за роста цен на тепло и электричество ударит по потребительским возможностям людей и также будет вести к замораживанию экономики. Эти глобальные неприятности усугубляются местными. Так, после Брекзита Великобритания недосчиталась тысяч водителей большегрузных машин и бензовозов с европейскими паспортами. За счет внутренних ресурсов проблему решить нельзя, быстро привлечь иностранцев обратно не получается. В результате на бензоколонках страны образовался дефицит топлива, хотя основные поставщики говорят, что запасы достаточные, просто их некому развезти по стране.