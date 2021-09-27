Идеальный шторм топит мировую экономику актуальный комментарий
Радостные ожидания, что на фоне растущей массовой вакцинации мировая экономика начнет быстрыми темпами оттаивать после сворачивания на время пандемии, кажется, не оправдываются. Виной тому совпадение обстоятельств, которое впору назвать идеальным штормом.
Цены на фьючерсные газовые контракты перевалили за тысячу долларов за кубометр, а стоимость барреля нефти марки Brent вышла на трехгодовой максимум в 80 долларов за баррель. В резкий рост пошла цена на уголь, как в Европе, так и в Китае. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в последнем квартале года она превысит 190 долларов за тонну.
Одна из главных причин скачка цен на энергоносители – борьба на газовом рынке между Европой и Китаем. Первая выходит в холодный сезон с неполными хранилищами газа, что может обернуться большими проблемами, если зима окажется холоднее обычного. Второй пытается решить одновременно две противоречащие одна другой задачи: нарастить производство продукции массового потребления и снизить энергетические затраты и выбросы углекислого газа, для чего увеличивает закупки газа, перебивая завышенной ценой европейских покупателей.
Дальше запускается логическая цепочка: скачок на газовые цены вынуждает потребителей разворачиваться в сторону других энергоносителей, которые бы помогли пройти зиму, и вслед за газом растет цена на нефть и на уголь. Подорожание энергоносителей ведет к росту инфляции и снижению предпринимательской активности. Экономика переходит в режим пережидания неблагоприятных обстоятельств, не доходя до режима роста. Повышение тарифов за коммунальные услуги из-за роста цен на тепло и электричество ударит по потребительским возможностям людей и также будет вести к замораживанию экономики.
Эти глобальные неприятности усугубляются местными. Так, после Брекзита Великобритания недосчиталась тысяч водителей большегрузных машин и бензовозов с европейскими паспортами. За счет внутренних ресурсов проблему решить нельзя, быстро привлечь иностранцев обратно не получается. В результате на бензоколонках страны образовался дефицит топлива, хотя основные поставщики говорят, что запасы достаточные, просто их некому развезти по стране.
Под аккомпанемент о растущих ценах на нефть автомобилисты Британии кинулись запасаться горючим впрок, увеличивая и без того существующий дефицит на бензоколонках. Британское правительство уже заявило, что будет привлекать к развозке армейских водителей, и пытается наладить приоритетную заправку для коммунальных автомобилей, потому что в ряде городов ухудшился вывоз мусора: мусоровозы стоят не заправленные.
В Китае в трех северо-восточных провинциях, где ощущается осеннее падение температуры, из-за экономии энергоресурсов начались веерные отключения электричества, некоторые предприятия закрываются или переходят на неполную рабочую неделю. Разрыв или замедление работы одних производственных цепочек приводит к сбою в целом экономическом механизме.
К тому же все это происходит на фоне тревожных ожиданий о судьбе строительного гиганта China Evergrande, долговой кризис которого может привести к огромным негативным последствиям для всего китайского рынка.
Удорожание традиционных энергоносителей, помимо непосредственных неприятностей, имеет и другую сторону: увеличивается и без того мощный тренд по поиску альтернативных источников. Так, в Британии нынешний бензиновый дефицит вызвал повышенный спрос на электроавтомобили, который отмечают все трейдеры. То, что раньше казалось некой модой, совсем не обязательной, теперь выглядит требованием момента.