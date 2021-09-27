Ульвия Худиева, собкор 20:00

Начавшиеся сегодня утром, 28 сентября в Баку проливные дожди затопили улицы и проспекты города. Канализационная система столицы снова не справилась, в результате чего на улицах образовались большие лужи, мешающие дорожному движению. Однако факт затопления города ничуть не удивил его жителей. Судя по активности в социальных сетях, бакинцы лишь в очередной раз соревновались в остроумии шуток о бессилии городских коммунальщиков.

Как заявили haqqin.az в пресс-службе исполнительной власти города Баку, последствия ливней устраняются сотрудниками ОАО «Азерсу» и службы коммунального хозяйства города. Учитывая то, что канализационная сеть города находится на балансе ОАО «Азерсу», к работам привлечены специалисты этого ведомства. В то же время коммунальными службами города проводятся соответствующие координационные, просветительские и другие необходимые меры. В Исполнительной власти города также заявили, что схожая ситуация во время интенсивных дождей наблюдается и в других странах. Между тем, начальник пресс-службы «Азерсу» Анар Джебраиллы отвергает утверждения о том, что затопление городских улиц произошло из-за неработающих канализационных линий.

«Построенные в основном в советское время канализационные линии и коллекторы во время проливных дождей не в силах пропускать и сточные и дождевые воды. У них не такая высокая пропускная способность. По этой причине, часть дождевой воды некоторое время остается на улицах. Но как только дождь прекращается, вода стекает через канализацию», - сказал Анар Джебраиллы. Представитель «Азерсу» добавил, что сегодня затопления в основном наблюдались на дороге в Бинагади и в южной части поселка Баладжары. Спустя 30-40 минут после прекращения дождя, вся вода ушла.