Баку снова не справился с дождем. Чиновники сваливают на канализацию наша вечная беда
Начавшиеся сегодня утром, 28 сентября в Баку проливные дожди затопили улицы и проспекты города. Канализационная система столицы снова не справилась, в результате чего на улицах образовались большие лужи, мешающие дорожному движению.
Однако факт затопления города ничуть не удивил его жителей. Судя по активности в социальных сетях, бакинцы лишь в очередной раз соревновались в остроумии шуток о бессилии городских коммунальщиков.
Как заявили haqqin.az в пресс-службе исполнительной власти города Баку, последствия ливней устраняются сотрудниками ОАО «Азерсу» и службы коммунального хозяйства города. Учитывая то, что канализационная сеть города находится на балансе ОАО «Азерсу», к работам привлечены специалисты этого ведомства.
В то же время коммунальными службами города проводятся соответствующие координационные, просветительские и другие необходимые меры. В Исполнительной власти города также заявили, что схожая ситуация во время интенсивных дождей наблюдается и в других странах.
Между тем, начальник пресс-службы «Азерсу» Анар Джебраиллы отвергает утверждения о том, что затопление городских улиц произошло из-за неработающих канализационных линий.
«Построенные в основном в советское время канализационные линии и коллекторы во время проливных дождей не в силах пропускать и сточные и дождевые воды. У них не такая высокая пропускная способность. По этой причине, часть дождевой воды некоторое время остается на улицах. Но как только дождь прекращается, вода стекает через канализацию», - сказал Анар Джебраиллы.
Представитель «Азерсу» добавил, что сегодня затопления в основном наблюдались на дороге в Бинагади и в южной части поселка Баладжары. Спустя 30-40 минут после прекращения дождя, вся вода ушла.
«Существующая в Баку канализационная инфраструктура в основном была построена в 70-80 гг. После этого Баку очень развился, было построено большое количество многоэтажных зданий. Помимо домов построено много промышленных, торговых и общественных объектов. Это привело к уменьшению площади земли, которая могла бы впитать в себя дождевые воды. Именно поэтому во время интенсивных дождей наблюдаются определенные проблемы. В Баку нет отдельной канализационной системы для дождевых вод или же они охватывают лишь небольшие участки», - сказал он.
Анар Джебраиллы также отметил, что в уставе ОАО «Азерсу», в перечне оказываемых им услуг, а также действующем законодательстве нет обязательств по переносу дождевых вод.
«Согласно 39 статье Закона «О водоснабжении и сточных водах», слив дождевых вод в канализационные системы и вовсе запрещен», - сказал Джебраиллы.