Ильхам Алиев поставил точку: «Вопрос автономии армян в Азербайджане не является предметом обсуждений»

Азербайджанский лидер сказал, что будет отстаивать свою позицию: «Когда я говорю о завершенности конфликта, это отражает мою позицию. Я защищаю эту позицию. Сложившаяся реальность говорит о том, что это правильная позиция. Выступать с заявлением о незавершенности конфликта не только неуместно, но и опасно. Те, кто говорит о незавершенности конфликта пусть покажут – как должен быть завершен конфликт. Что они подразумевают, упоминая «Нагорный Карабах»? Какие границы, какую территорию, какую форму? По этой причине говорить о незавершенности конфликта не только не продуктивно, но и опасно. Это означает, что для решения проблемы необходимо прибегнуть к новым враждебным действиям. Возвращаясь к вашему вопросу об автономии, на протяжении 28 лет бессмысленных переговоров сопредседатели Минской группы были хорошо проинформированы о позиции Азербайджана. Мы были готовы предоставить армянам, проживающим в Азербайджане самоуправление на определенном уровне. Армяне всегда отвергали это предложение. Они всегда говорили «нет» - только независимость! А сейчас после завершения конфликта, начали говорить об автономии. А это уже не входит в нашу повестку. Проживающие в зоне ответственности российских миротворцев армяне, как и представители других этнических групп являются гражданами Азербайджана.

Вопрос автономии армян не является предметом обсуждений».