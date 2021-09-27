Ильхам Алиев: Мы вернемся в Ереван не на танках, а пешком, на машинах и самолетах

«В моих заявлениях вы никогда не найдете признаков территориальных претензий. То, что я имел ввиду – это историческая правда. Историческим фактом является то, что в 1920 году советская власть приняла решение о том, чтобы оторвать неотделимую часть Азербайджана - Зангезур и присоединить ее к Армении. И это решение было исполнено. Это произошло в 1920 году – 101 год назад. Когда я говорил о наших исторических землях, я не повествовал о территориальных претензиях. Вы ни в одном моем выступлении не столкнетесь с этим». Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу France 24, отвечая на вопрос о территориальных претензиях, в частности столицу Армении - древний азербайджанский город Ереван.

«Мы должны знать свою историю. Молодое поколение должно знать нашу древнюю историю, на каких территориях мы жили и как туда должны вернуться. Я уверен, что мы туда вернемся. Я уже говорил, что мы туда отправимся не на танках, а пешком, на машинах и самолетах.

Зачем бы нам туда не вернуться, если после нормализации ситуации будет достигнут мирный договор? Это наше легитимное право. Но отвечая на ваш вопрос, я должен обратить внимание зрителей на то, что у Армении имеются территориальные претензии к Азербайджану.

Они до сих пор утверждают, что «Нагорный Карабах» принадлежит не нам. Они до сих пор считают, что он принадлежит Армении, или же является «независимой» структурой. На политической и географической карте Азербайджана нет единицы под названием «Нагорный Карабах». Такой структуры не существует. Таким образом, Армения в первую очередь должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и вести себя хорошо. А мы проявим адекватное отношение», - сказал президент.