Исламский Эмират Афганистана обвинил США в нарушении суверенитета

Новое правительство Исламского Эмирата Афганистана обвинило США в том, что их беспилотные летательные аппараты незаконно вторглись в афганское воздушное пространство. Соответствующее заявление опубликовано во вторник в Twitter на странице представителя афганского правительства Забихуллы Муджахида.

"США нарушили суверенитет Исламского эмирата Афганистан, а также нормы международного права, направив свои беспилотники в наше воздушное пространство. Подобные инциденты должны пресекаться. Призываем США придерживаться Дохийских соглашений. В противном случае это чревато последствиями", - указывается в заявлении.