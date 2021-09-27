Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов посетил Товузский район, где побывал в Футбольной академии, функционирующей при клубе «Туран-Товуз».

Академию также посетили глава Департамента массового футбола АФФА Фаррух Исмайлов, председатель Совета правления «Туран-Товуза» Октай Абдуллаев, президент Западной региональной футбольной федерации Надир Набиев и координатор Академии Адиль Шукюров. Представители АФФА и клуба сыграли с детьми в футбол. В Академии проводятся тренировки с участием юных футболистов, поделенных на разные возрастные группы.

Эльхан Мамедов ознакомился с работой академии и с условиями, созданными в ней, посетил тренировки, вручил детям комплекты формы, выделенные АФФА.

Напомним, что 4 марта 2019 года Исполком АФФА принял решение построить Футбольную академию в Товузе. Академия была построена со стороны АФФА при финансовой поддержке ФИФА и УЕФА. Открытие Академии состоялось 16 января 2021 года.

Расходы на содержание Академии после обращения АФФА взяла на себя ФИФА. И так будет в ближайшие три года.