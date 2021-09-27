Ильхам Алиев получил позитивные сигналы из Парижа

«Если бы Франция не была сопредседателем Минской группы, то конечно, это было бы ее личным делом, как выстраивать отношения с любой страной. Мы знаем об исторических связях Франции и Армении, наличии во Франции активной армянской общины и их возможном влиянии на лиц, принимающих решения.

«Франция всегда считалась в Азербайджане дружественной страной. Мы реализовали большое количество экономических, торговых и инфраструктурных проектов. Наши отношения развивались успешно, и мы надеялись, что Франция, как сопредседатель Минской группы и честный посредник, будет привержена этой задаче». Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу France 24.

Но, откровенно говоря, во время войны Франция не повела себя как честный посредник. Франция заняла сторону Армении. В своих действиях и заявлениях она открыто обвиняла Азербайджан и демонстрировала предвзятый подход. Естественно, этот вопрос вызывал беспокойство.

Мы выразили свою обеспокоенность, потому что я хочу еще раз отметить, что у любой страны может быть выбор, друзья и недруги. Это их личное дело, и здесь мы не можем ничего сказать. Но если страна обладает мандатом ОБСЕ на посредничество, то в этом случае она обязана быть нейтральной.

Я не хочу возвращаться к тому, что происходило во время войны и сразу после нее. Мы получили от Парижа позитивные сигналы касательно наших будущих отношений и положительно отреагировали на них. Были контакты на разных уровнях, в том числе недавно между министрами иностранных дел двух стран. Азербайджан всегда был открыт для сотрудничества.

Франция является одной из ведущих стран в мире, и мы хотим нормальных отношений с ней. Считаю, что, несмотря на то, что с начала войны прошел год, настало время применить очень реалистичный подход к тому, чего мы хотим достичь в регионе. Уверен, что Франция желает мира, стабильности, безопасности в регионе. Мы тоже этого хотим.

Есть надежда, что и Армения хочет этого. Мы должны работать над этим, подходить к этому осторожно и не возвращаться к тому, что произошло год назад. Что касается нас, мы не будем злоупотреблять этими очень неприятными событиями. Мы хотим перевернуть страницу», - сказал президент.