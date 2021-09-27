Мошенничество с банковскими картами в Азербайджане
Ассоциация Банков Азербайджана (АБА) выступила с предупреждением о новых фактах мошенничества с банковскими картами.
В сообщении ассоциации отмечается, что несмотря на просветительские работы по предотвращению мошенничества, некоторые пользователи банковских карт поддаются уловкам мошенников.
«В некоторых случаях мошенники звонят к владельцам банковских карт от имени ассоциации или банков и просят данные платежных карт. АБА или банки ни в каких случаях не обращаются для получения данных о платежных карт. В таких случаях гражданам не следует предоставлять данные карты и нужно немедленно связаться с банком», - говорится в сообщении.