43% иностранных компаний проявили интерес к проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре

Отдел информации 28 сентября 2021, 22:28

43 процента компаний, принявших участие в опросе об иностранном бизнес-климате в Азербайджане, проявляют заинтересованность в проектах, которые будут осуществляться в Карабахе и Восточном Зангезуре. В докладе «Иностранный бизнес в Азербайджане: опрос по бизнес-климату», подготовленного Германо-азербайджанской зарубежной торговой палатой о текущем экономическом положении и перспективах развития бизнеса, а также инвестиционном климате в стране и эффективности проводимых экономических реформ, отражено мнение международных компаний об устойчивости азербайджанской экономики. 68 процентов компаний, действующих в Азербайджане, оценивает экономическое положение в нашей стране как стабильное.

Во время подготовки доклада «Иностранный бизнес в Азербайджане: опрос по бизнес-климату 2021» были проведены подробные опросы среди зарубежных компаний, представленных в нашей стране, изучены их мнения о рабочем климате, а также создании бизнеса на освобожденных от оккупации территориях и участии в восстановительной работе. Для подготовки доклада были направлены запросы в действующие в Азербайджане 270 зарубежных компаний, представляющих 30 стран – Турцию, Германию, Великобританию, США, Швецию, и др., для оценки отобраны 130 надежных и законченных ответов. 88 процентов зарубежных компаний, принявших участие в отчете, - микропредприятия и компании малого и среднего бизнеса. 67 процентов компаний более десяти лет осуществляют проекты в Азербайджане. 68 процентов респондентов оценивают нынешнее состояние азербайджанской экономики как стабильное. В прежних отчетах этот показатель равнялся 39 процентам. В ряду основных причин этого оценивания находятся изменения в налоговой системе и господдержка, оказанная предпринимателям в сложный период пандемии COVID-19. Международные компании также позитивно оценивают реформы, проводимые в финансовом секторе. Широкомасштабные реформы, проводимые в Азербайджане, развитие ненефтяного сектора и выдвинутая главой государства стратегия «Превращение черного золота в человеческий капитал», привели к формированию устойчивой, стабильной и многовекторной экономики.