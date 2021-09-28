43% иностранных компаний проявили интерес к проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре
43 процента компаний, принявших участие в опросе об иностранном бизнес-климате в Азербайджане, проявляют заинтересованность в проектах, которые будут осуществляться в Карабахе и Восточном Зангезуре.
В докладе «Иностранный бизнес в Азербайджане: опрос по бизнес-климату», подготовленного Германо-азербайджанской зарубежной торговой палатой о текущем экономическом положении и перспективах развития бизнеса, а также инвестиционном климате в стране и эффективности проводимых экономических реформ, отражено мнение международных компаний об устойчивости азербайджанской экономики.
68 процентов компаний, действующих в Азербайджане, оценивает экономическое положение в нашей стране как стабильное.
Во время подготовки доклада «Иностранный бизнес в Азербайджане: опрос по бизнес-климату 2021» были проведены подробные опросы среди зарубежных компаний, представленных в нашей стране, изучены их мнения о рабочем климате, а также создании бизнеса на освобожденных от оккупации территориях и участии в восстановительной работе.
Для подготовки доклада были направлены запросы в действующие в Азербайджане 270 зарубежных компаний, представляющих 30 стран – Турцию, Германию, Великобританию, США, Швецию, и др., для оценки отобраны 130 надежных и законченных ответов.
88 процентов зарубежных компаний, принявших участие в отчете, - микропредприятия и компании малого и среднего бизнеса.
67 процентов компаний более десяти лет осуществляют проекты в Азербайджане.
68 процентов респондентов оценивают нынешнее состояние азербайджанской экономики как стабильное.
В прежних отчетах этот показатель равнялся 39 процентам.
В ряду основных причин этого оценивания находятся изменения в налоговой системе и господдержка, оказанная предпринимателям в сложный период пандемии COVID-19.
Международные компании также позитивно оценивают реформы, проводимые в финансовом секторе.
Широкомасштабные реформы, проводимые в Азербайджане, развитие ненефтяного сектора и выдвинутая главой государства стратегия «Превращение черного золота в человеческий капитал», привели к формированию устойчивой, стабильной и многовекторной экономики.
В результате этого в проведенном отчете 57 процентов зарубежных компаний выразили намерение о расширении деятельности или вложении инвестиций в Азербайджане.
Новые инвестиционные возможности, появившиеся после восстановления территориальной деятельности Азербайджана, привлекли внимание международных компаний, и Азербайджан оценен как важная страна для бизнес-инвестиций.
Это оценивание повысилось с прошлого года с 50 процентов до 60 процентов.
Компании-члены AHK проявляют большой интерес к проектам по восстановлению и созиданию на освобожденных от оккупации территориях.
61 процент компаний заинтересован в участии в этих проектах как подрядчики/субподрядчики или в рамках партнерства государственного и частного секторов. 43 процента зарубежных компаний, принявших участие в отчете, отмечают, что смогут участвовать в проектах, осуществляемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах, а 22 процента заявили о возможности участия в этих проектах.
Большинство из них (17 процентов) проявляют наибольший интерес к сферам строительства, телекоммуникационных и информационных технологий.
Более того, транзитный потенциал Азербайджана играет особую роль в привлечении инвестиций. Наряду с тем, что Международный транспортный коридор «Север-Юг», Транскаспийский международный транспортный маршрут, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный торговый порт, Алятская свободная экономическая зона превратили Азербайджан в транзитный центр, они предлагают возможность дешевой и быстрой транспортировки для стран с потенциалом в сфере грузоперевозок.
Благодаря этим факторам 60 процентов респондентов (в прежнем отчете 50 процентов) рекомендуют Азербайджан как выгодное бизнес-пространство.
71 процент участников опроса особо подчеркнули политическую стабильность в Азербайджане, 49 процентов – безопасность в стране, 39 процентов отметили устойчивое инвестиционное вложение в инфраструктуру.