Эрдоган попросит Путина, чтобы прекратились атаки на турецких солдат

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным призовет Москву помочь предотвратить атаки бойцов курдских военизированных формирований против турецких военных на севере Сирии , сообщает Bloomberg.

"Анкара хочет, чтобы Россия предотвратила атаки на турецких солдат членов военизированных курдских формирований, действующих на территориях, которые контролируют российские силы или поддерживаемые Москвой сирийские силы, заявило турецкое официальное лицо, которое пожелало сохранить анонимность, говоря о приоритетах Эрдогана на встрече в Сочи", - пишет агентство со ссылкой на источники.

В частности, речь идет о том, что террористическая организация PKK/YPG должна покинуть города Манбидж и Телль-Рифъат, как это было согласовано Турцией и Россией в 2019 году, отмечает агентство со ссылкой на источник.