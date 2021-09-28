Трамп попросил Путина позволить ему жестко поговорить… для публики на камеру

Экс-президент США Дональд Трамп просил российского президента Владимира Путина подыграть на камеру во время саммита стран «Большой двадцатки» в Осаке в 2019 году. Эти события раскрыты в воспоминаниях бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм в ее книге «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме при Трампе». Цитаты публикует The Guardian.

Сотрудница Белого дома уличила американского политика в сговоре с Путиным: Трамп якобы попросил российского коллегу с пониманием отнестись к тому, что беседа на камеры будет жесткой. По словам Гришэм, экс-президент делал это из-за желания выглядеть лучше.

«Так, я сейчас буду общаться с вами чуть жестче, буквально на пару минут. Но это только на камеры. Как только они уйдут, мы поговорим нормально. Сами понимаете», — цитирует Трампа экс-пресс-секретарь.