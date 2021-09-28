В Азербайджане автобусы перешли на безналичный расчет
С 28-го сентября находящийся в государственной собственности общественный транспорт перешел на безналичный расчет. Инициатива, поддержанная PASHA Bank, принадлежит ООО “Sumqayıt Nəqliyyat” при главе Исполнительной власти Сумгаита.
Для оплаты проезда пассажиры приобретают дебет карты ОАО “PASHA Bank” за 2 маната и пополняют баланс посредством терминалов MilliÖn. Параллельно могут быть использованы любые дебет карты, в том числе пенсионные и заработные карты.
Всего к карточной оплате проезда перешли около 250 автобусов ООО “Sumqayıt Nəqliyyat” при главе ИВ города Сумгаит и его дочернее предприятие - “Sumqayit Nəqliyyat-1”, курсирующие по внутригородским и пригородным маршрутам. Во всех автобусах установлены валидаторы. Принадлежащие частным компаниям пять автобусных маршрутов перейдут на безналичный расчет с февраля 2022 года, сказали Turan в диспетчерской службе ООО “Sumqayıt Nəqliyyat”.
ООО “Sumqayıt Nəqliyyat” учреждено в четвертом квартале 2016 года. Находящиеся в его пользовании автобусы приобретены на кредит ОАО “PASHA Bank”.