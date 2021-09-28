В Азербайджане автобусы перешли на безналичный расчет

Для оплаты проезда пассажиры приобретают дебет карты ОАО “PASHA Bank” за 2 маната и пополняют баланс посредством терминалов MilliÖn. Параллельно могут быть использованы любые дебет карты, в том числе пенсионные и заработные карты.

С 28-го сентября находящийся в государственной собственности общественный транспорт перешел на безналичный расчет. Инициатива, поддержанная PASHA Bank, принадлежит ООО “Sumqayıt Nəqliyyat” при главе Исполнительной власти Сумгаита.

Всего к карточной оплате проезда перешли около 250 автобусов ООО “Sumqayıt Nəqliyyat” при главе ИВ города Сумгаит и его дочернее предприятие - “Sumqayit Nəqliyyat-1”, курсирующие по внутригородским и пригородным маршрутам. Во всех автобусах установлены валидаторы. Принадлежащие частным компаниям пять автобусных маршрутов перейдут на безналичный расчет с февраля 2022 года, сказали Turan в диспетчерской службе ООО “Sumqayıt Nəqliyyat”.

ООО “Sumqayıt Nəqliyyat” учреждено в четвертом квартале 2016 года. Находящиеся в его пользовании автобусы приобретены на кредит ОАО “PASHA Bank”.