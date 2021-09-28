Футболист сборной Азербайджана дебютировал в Лиге чемпионов

Сегодня он появился на поле в матче против нидерландского «Аякса». Беркай вышел на замену на 73-й минуте. «Бешикташ» проиграл в Амстердаме со счетом 0:2.

18-летний полузащитник имеет азербайджанские корни. Провел несколько матчей за сборные Азербайджана U-17 и U-19. В августе этого года он отличился в товарищеском матче с юношеской (U-19) сборной Грузии.