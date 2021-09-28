Армянская оппозиция готовится к уличной борьбе с Пашиняном

«Борьба оппозиции с требованием ухода правительства, которое капитулировало в войне с Азербайджаном будет продолжена. Продолжится и уличная война». Об этом в беседе с армянским изданием Armlur.am заявил председатель партии “Возрождающаяся Армения”, депутат парламентской фракции “Армения” Ваге Акопян.

“В наших подходах и настроении ничего не изменилось. Разумеется, наше требование также не изменилось. Мы никогда не отказывались от уличной борьбы”, — сказал Акопян.

“Наконец, мы должны достичь своей цели и устранить эту власть”, — подчеркнул политик. В.Акопян указал на новые формы борьбы с правительством Пашиняна: сидячие забастовки, ночные акции и уличную борьбу.